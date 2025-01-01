Richterin Barbara Salesch
Folge 2351: Cora lässt die Sau raus!
45 Min.Ab 12
Die 17-jährige Cora wird von ihrem Vater auf einen bayerischen Bauernhof geschickt, um das "normale" Leben kennenzulernen. Dem verwöhnten Mädchen ist jedoch schnell klar, dass es dort nicht bleiben will. Als nach ein paar Tagen der Kuhstall in Flammen aufgeht, ist sich Hofbesitzer Schorsch sicher, dass es Cora war. Hat das Mädchen den Hof wirklich derart gehasst? Oder war die anfängliche Liebelei mit Jakob, dem Sohn des Hofbesitzers, Auslöser für die Tat?
