Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Flucht vor sich selbst

SAT.1Staffel 13Folge 2232
Flucht vor sich selbst

Flucht vor sich selbstJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2232: Flucht vor sich selbst

44 Min.Ab 12

Für die dreifache Mutter Franziska bricht eine Welt zusammen: Ihre 17-jährige Tochter Marie ist überraschend aus dem scheinbar heilen Zuhause abgehauen. Die Polizei bringt die Ausreißerin zwar zurück, aber kurz danach wird Marie im Fahrradschuppen eingesperrt und schwer verletzt. Das Mädchen beschuldigt seine Mutter. Aber würde Franziska tatsächlich so weit gehen? Während der Verhandlung verschwindet plötzlich auch noch Franziskas 13-jährige Tochter Emilia ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen