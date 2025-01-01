Richterin Barbara Salesch
Folge 2088: Hilfeschrei im Plattenbau
45 Min.Ab 12
Die 31-Jährige Jeanette wird über fünf Jahre lang von ihrem Lebensgefährten Sven misshandelt. Als der Arbeitslose dann nach einem Kneipenbesuch aus dem dritten Stock des Plattenbaus gestoßen wird, fällt der Verdacht schnell auf Jeanette. Kurz zuvor hatte er sie mal wieder verprügelt. Doch ist Jeanette tatsächlich die Täterin? Hat sie sich nach all den Jahren zum ersten Mal gewehrt?
