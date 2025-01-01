Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Hilfeschrei im Plattenbau

SAT.1Staffel 13Folge 2088
Hilfeschrei im Plattenbau

Richterin Barbara Salesch

Folge 2088: Hilfeschrei im Plattenbau

45 Min.Ab 12

Die 31-Jährige Jeanette wird über fünf Jahre lang von ihrem Lebensgefährten Sven misshandelt. Als der Arbeitslose dann nach einem Kneipenbesuch aus dem dritten Stock des Plattenbaus gestoßen wird, fällt der Verdacht schnell auf Jeanette. Kurz zuvor hatte er sie mal wieder verprügelt. Doch ist Jeanette tatsächlich die Täterin? Hat sie sich nach all den Jahren zum ersten Mal gewehrt?

SAT.1
