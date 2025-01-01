Vom Leben verraten und verkauftJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2089: Vom Leben verraten und verkauft
44 Min.Ab 12
Die 34-jährige Verena ist völlig überfordert und hat so ziemlich alles im Leben falsch gemacht. Ihre vier Kinder sind allesamt von verschiedenen Vätern. Als sie unter Verdacht gerät, ihre Schwester Martha niedergeschlagen und in einem Keller zwölf Stunden lang eingesperrt zu haben, kommt so manches ans Tageslicht. Doch ist Verena wirklich die Täterin?
