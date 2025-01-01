Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vom Leben verraten und verkauft

SAT.1Staffel 13Folge 2089
Vom Leben verraten und verkauft

Richterin Barbara Salesch

Folge 2089: Vom Leben verraten und verkauft

44 Min.Ab 12

Die 34-jährige Verena ist völlig überfordert und hat so ziemlich alles im Leben falsch gemacht. Ihre vier Kinder sind allesamt von verschiedenen Vätern. Als sie unter Verdacht gerät, ihre Schwester Martha niedergeschlagen und in einem Keller zwölf Stunden lang eingesperrt zu haben, kommt so manches ans Tageslicht. Doch ist Verena wirklich die Täterin?

