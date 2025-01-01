Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2090
45 Min.Ab 12

Regina ist mit den Nerven am Ende: Sie ist ein Messie, und als sie nach einem Krankenhausaufenthalt nach Hause kommt, ist ihre Wohnung leergeräumt. Alles, was die 31-Jährige über Jahre gehortet hat, ist verschwunden. Kein Wunder, dass für Regina eine Welt zusammenbricht. Aber hat die in Trennung lebende Frau tatsächlich aus Rache für die ausgeräumte Wohnung ihren Mann niedergeschlagen oder steckt jemand völlig anderes hinter der schrecklichen Tat?

