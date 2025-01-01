Richterin Barbara Salesch
Folge 2308: Zum Wohle des Kindes!
45 Min.Ab 12
Die engagierte Jugendamt-Mitarbeiterin Silke Kraft ist sich sicher, dass Robert Günther ihr eine Glaskugel in den Rücken geworfen und ihr damit fast die Wirbelsäule gebrochen hat. Sie hatte dem Vater des neunjährigen Nick offen gesagt, dass sie sich vor Gericht dagegen aussprechen wird, dass Nick weiterhin bei ihm lebt. Daraufhin sei der Angeklagte ausgerastet. Sagt sie die Wahrheit, oder will sie sich an dem betuchten Mann rächen, weil er sie abblitzen ließ?
