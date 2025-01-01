Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2174
44 Min.Ab 12

Als die 32-jährige Nina nach einer durchzechten Nacht vollkommen benommen nach Hause kommt, hat sie ein ungutes Gefühl. Und tatsächlich: Sie findet eine DVD vor ihrer Tür und der Alptraum beginnt ... Sie wurde vergewaltigt, und der Täter hat sie dabei gefilmt! Für Nina ist schnell klar, dass ihre Bar-Bekanntschaft Frank der Täter ist. Doch was ist, wenn sie sich irrt und der Vergewaltiger aus ihrem direkten Umfeld stammt?

SAT.1
