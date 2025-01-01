Richterin Barbara Salesch
Folge 2195: Schritt für Schritt
45 Min.Ab 12
Julian macht seinen Kumpel Till dafür verantwortlich, dass seine Freundin Anna seit einem Autounfall querschnittsgelähmt ist. Seit diesem Tag quälen Julian immer wieder dieselben Fragen: Warum waren Till und Anna damals zusammen im Auto unterwegs? Und warum hat sich Anna kurz danach von ihm getrennt? Sollte Till deswegen jetzt dasselbe Schicksal erleiden, indem Julian den aufgebockten Wagen, unter dem Till arbeitete, vom Wagenheber stieß?
