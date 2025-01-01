Richterin Barbara Salesch
Folge 2202: Lösung Geld
45 Min.Ab 12
Als der reiche Edgar eine Beziehung mit seiner Haushälterin Annett eingeht, scheint die Welt zunächst in Ordnung. Aber während Edgars 17-jährige Tochter Mira ihr Partyleben genießt, versinkt Annetts 19-jähriger Sohn Marvin in Schulden. Der Arm-Reich-Konflikt führt in der Patchworkfamilie schließlich zur Katastrophe: Mira wird entführt und Edgar zahlt 50.000 Euro Lösegeld. Mira beschuldigt ihren Stiefbruder - doch Marvin beteuert seine Unschuld ...
