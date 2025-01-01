Richterin Barbara Salesch
Folge 2218: Betriebsbedingte Entführung
44 Min.Ab 12
Rainer weiß weder ein noch aus: Seine Frau ist mit dem dritten und vierten Kind schwanger, der Bau seines Eigenheims steht aus Geldmangel still, und ausgerechnet jetzt schließt seine Chefin den Malerbetrieb, in dem er arbeitet - und das, obwohl sie vor Kurzem eine beträchtliche Summe geerbt hat. Hat Rainer in blanker Verzweiflung seine Chefin entführt und anschließend sogar versucht, sie umzubringen?
