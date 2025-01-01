Richterin Barbara Salesch
Folge 2221: Das verstoßene Mädchen
45 Min.Ab 12
Oma und Enkel auf der Anklagebank: Die konservative Marlies und ihr flippiger Enkel Philipp sind ein Herz und eine Seele. Aber sind sie auch ein skrupelloses Diebespärchen? Die beiden sollen Philipps Freundin Jenny das Erbe gestohlen haben. Die 40.000 Euro sind bis heute verschwunden. Jenny versteht die Welt nicht mehr - doch dann findet ihr sechsjähriger Sohn ein seltsames Foto ...
