Richterin Barbara Salesch
Folge 2226: Die heiße Cousine
45 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Oliver und Eva sind Cousin und Cousine - und sie lieben sich. Olivers Mutter Rita will das nicht akzeptieren. Sie hält die Beziehung der beiden für pervers und will das junge Glück mit allen Mitteln zerstören. Hat Rita wirklich versucht, ihre eigene Nichte in der Gartensauna zu töten - oder sitzt die Falsche auf der Anklagebank?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick