Richterin Barbara Salesch
Folge 2234: Verpiss dich!
46 Min.Ab 12
Mira ist der Überzeugung, dass ihr Stiefvater ihre Mutter mit dem französischen Au-pair-Mädchen Angélique betrügt und diese sogar geschwängert hat. Hat die 16-Jährige deshalb die Abwesenheit ihrer Eltern genutzt und Angélique in die Vorratskammer eingesperrt? Erst nach 30 Stunden wurde die Schwangere gefunden - apathisch und geschwächt. Mira beteuert ihre Unschuld. Aber wer sonst wollte das Mädchen quälen? Mira ist sich sicher, dass Angéliques Ex Paolo einen Grund hatte.
