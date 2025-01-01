Richterin Barbara Salesch
Folge 2242: Verzeih mir!
44 Min.Ab 12
Margret und Hagen verstehen die Welt nicht mehr: Ihr geliebter Adoptivsohn Luca hat vor zwei Jahren den Kontakt zu ihnen abgebrochen und sie danach auch noch auf Unterhalt verklagt! Jetzt soll der mittlerweile 19-Jährige in sein früheres Zuhause eingebrochen sein und seine Mutter schwer verletzt haben. Ist das das Resultat seiner schwierigen Kindheit? Oder ist Lucas Freundin Melinda an allem schuld?
