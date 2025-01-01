Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das soll dir eine Lehre sein

SAT.1Staffel 13Folge 2247
44 Min.Ab 12

Die 16-jährige Fenja erlebt einen Albtraum, als sie als Lehrling in einer Schreinerei anfängt: Sie wird in eine Kreissäge gestoßen, ihr rechter Unterarm abgetrennt. Dank der schnellen Reaktion der Kollegen kann der Arm wieder angenäht werden - eine medizinische Höchstleistung! Wer hat das Mädchen so schwer verletzt?

