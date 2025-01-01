Das soll dir eine Lehre seinJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2247: Das soll dir eine Lehre sein
44 Min.Ab 12
Die 16-jährige Fenja erlebt einen Albtraum, als sie als Lehrling in einer Schreinerei anfängt: Sie wird in eine Kreissäge gestoßen, ihr rechter Unterarm abgetrennt. Dank der schnellen Reaktion der Kollegen kann der Arm wieder angenäht werden - eine medizinische Höchstleistung! Wer hat das Mädchen so schwer verletzt?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick