Richterin Barbara Salesch
Folge 2257: Baby dont`t cry
45 Min.Ab 12
Als die 17-jährige Kim aus der Bäckerei kommt, erlebt sie ihren schlimmsten Alptraum: Ihr Baby ist weg! Kim ist sicher, dass Tatjana, die Ehefrau ihres Chefs, die kleine Fiona entführt hat. Tatjana leidet unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch und wollte Kims Baby schon nach der Geburt in Pflege nehmen. Doch Kim will ihr Kind selbst großziehen. Kann sich Tatjana noch immer nicht damit abfinden?
