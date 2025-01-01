Richterin Barbara Salesch
Folge 2258: Maria, ihr schmeckt's nicht
44 Min.Ab 12
Der 22-jährigen Maria wurde das Gesicht verätzt. Verdächtigt wird Carolin, die Tochter von Marias neuem Freund. Konnte Carolin es nicht ertragen, dass die gleichaltrige Italienerin die neue Frau an der Seite ihres Vaters ist? Wollte Carolin sie aus dem Haus treiben, indem sie ihr Rohrreiniger in die Sonnenmilch mischte? Oder steckt Marias Ex-Verlobter hinter dem fiesen Anschlag?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick