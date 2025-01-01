Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2258
44 Min.Ab 12

Der 22-jährigen Maria wurde das Gesicht verätzt. Verdächtigt wird Carolin, die Tochter von Marias neuem Freund. Konnte Carolin es nicht ertragen, dass die gleichaltrige Italienerin die neue Frau an der Seite ihres Vaters ist? Wollte Carolin sie aus dem Haus treiben, indem sie ihr Rohrreiniger in die Sonnenmilch mischte? Oder steckt Marias Ex-Verlobter hinter dem fiesen Anschlag?

SAT.1
