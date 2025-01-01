Richterin Barbara Salesch
Folge 2262: Crazy Karussell
44 Min.Ab 12
Von heute auf morgen wirft Schausteller Leonard seine Frau Ellen nach 17 Ehejahren aus dem gemeinsamen Wohnwagen. Einen Grund nennt er ihr nicht. Als der 16-jährige Max zu seiner Mutter hält und ebenfalls auszieht, zahlt Leonard keinen Unterhalt mehr. Hat Ellen ihren Noch-Ehemann deshalb so schwer verletzt? Und wird sie vor Gericht endlich erfahren, warum Leonard sie von einem auf den anderen Tag sitzen gelassen hat?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick