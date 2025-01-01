Richterin Barbara Salesch
Folge 2263: Lügen kriegen dicke Beine
44 Min.Ab 12
Nicole will ihren überflüssigen Pfunden endlich zu Leibe rücken und schließt sich einer Diätgruppe an. Doch dort führt die Ernährungsberaterin Veronique ein hartes Regime und bringt die pummeligen Kursteilnehmerinnen auf die Palme! Als Veronique eines Tages eine Überdosis Abführmittel in den Tee geschüttet wird, ist niemand überrascht. Der Verdacht fällt auf Nicole, weil sie besonders fiese Kommentare von ihr einstecken musste.
