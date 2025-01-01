Richterin Barbara Salesch
Folge 2266: Typisch deutsch!
45 Min.Ab 12
Zoff in der Kleingartenkolonie: Der alternative Shaggy ist dem pedantischen Gunther ein Dorn im Auge. Gunther will Shaggy um jeden Preis vertreiben. Doch eines Tages wird er niedergeschlagen in seinem Schuppen gefunden. War das die Quittung für Gunthers Mobbingattacken? Shaggy beteuert seine Unschuld. Vor Gericht gerät Kerem Özlem, der türkische Freund von Gunthers Tochter, in Verdacht. Hat Kerem sich an seinem ausländerfeindlichen Schwiegervater in spe gerächt?
