Richterin Barbara Salesch
Folge 2270: Abgestürzt
44 Min.Ab 12
Paul ist sprachlos, als ihm sein Bankberater mitteilt, dass seine gesamten Ersparnisse weg sind. Wutentbrannt fährt er zu seiner Frau Irene. Die 31-Jährige beichtet ihrem Ehemann, dass sie spielsüchtig ist und das gesamte Geld im Casino verloren hat. Es kommt zum Streit. Kurz danach stürzt Irene vom Dach und überlebt nur durch ein Wunder. Hat Paul seine Frau in die Tiefe gestoßen oder wollte Irene aus lauter Verzweiflung Selbstmord begehen?
