Richterin Barbara Salesch
Folge 2277: Die Holzhennen
44 Min.Ab 12
Als Lotte nach einem Schlag auf den Kopf im Krankenhaus zu sich kommt, steht für die dralle Blondine fest: Das hat ihr ihr Ex-Verlobter Rainer angetan! Vor der Tat wurde der Handwerker Zeuge eines erotischen Techtelmechtels zwischen seiner damaligen Verlobten und einem Stripper. Nun soll der Schreiner zugeschlagen haben. Doch schnell zeigt sich, dass der gehörnte Ex nicht der einzige mit einem Motiv für die Tat ist ...
