Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ein einziger Augenblick

SAT.1Staffel 13Folge 2312
Ein einziger Augenblick

Ein einziger AugenblickJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2312: Ein einziger Augenblick

45 Min.Ab 12

Der 23-jährige vorbestrafte Joshua soll seine Freundin Mara mit einem Messer bedroht haben, weil diese sich von ihm trennen wollte. Als Mara sich vor dem Angriff retten wollte, lief sie auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Für Staatsanwalt Römer und Maras Familie ist die Sache klar: Joshua ist für Maras Tod verantwortlich! Doch plötzlich tauchen neue Beweise auf ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen