Rosenkrieg

SAT.1Staffel 13Folge 2313
44 Min.Ab 12

Die 34-jährige Hanna soll versucht haben, ihren Ehemann mit einem Fliegenpilz zu vergiften. Seit nahezu einem Jahr tobt ein erbitterter Rosenkrieg zwischen Hanna und Ehemann Carsten. Keiner der beiden will aus dem gemeinsamen Haus ausziehen, obwohl Carsten bereits eine neue Freundin hat. Als das Ehepaar sich doch noch mal näherkommt, taucht Irvana überraschend auf und verkündet, dass sie schwanger sei. Wer hat Carsten wirklich vergiftet? Und welches Geheimnis hütet Irvana?

SAT.1
