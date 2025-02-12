Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der ungeladene Party-Gast

SAT.1Staffel 2Folge 133
Der ungeladene Party-Gast

Der ungeladene Party-GastJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 133: Der ungeladene Party-Gast

43 Min.Ab 12

1. Fall: Tagelang ist die 16-jährige Charlotte verschwunden. Ihre Mutter findet sie halbnackt im Bett des Zirkusartisten Rivaldo. Hat er das Mädchen verschleppt und vergewaltigt? 2. Fall: Christian Weber kommt uneingeladen auf eine Geburtstagsparty und beginnt zu randalieren. Später fehlt Schmuck im Wert von 18.000 Mark. War er der Dieb?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen