Verliebt in einen BombenlegerJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 134: Verliebt in einen Bombenleger
43 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
1. Fall: Endlich hat Ricki ihren Traummann gefunden. Wusste sie nicht, dass er der gefährliche Bombenleger war oder sind ihre Gefühle stärker als ihr Gewissen? 2. Fall: Nach seinem ersten Bordellbesuch wurde der junge Bursche Achim Aders brutal verprügelt. Steckt dahinter ein einfacher Wutausbruch oder ein geheimes Ritual?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick