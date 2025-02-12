Richterin Barbara Salesch
Folge 164: Vom Stiefvater missbraucht?
43 Min.Ab 12
1. Fall: Marion Fritsch hat den perfekten Ehemann und den besten Stiefvater für ihre Tochter Nadine gefunden. Doch kann es sein, dass er mehr als väterliche Gefühle für das Mädchen empfindet? 2. Fall: Henrik Leipold flirtet mit Christina beim Après-Ski - ohne Erfolg! Hat er sie deshalb auf der Piste gnadenlos über den Haufen gefahren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick