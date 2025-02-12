Richterin Barbara Salesch
Folge 176: Vorsicht, bissige Frau!
43 Min.Ab 12
Fall 1: Sex mit Biss. Als beim wilden Liebesspiel das Auto ins Rollen gerät und gegen eine Mauer kracht, beißt Petra in Kais bestes Stück. Unfall oder bittere Rache? / Fall 2: Vanessa Svetko freut sich auf eine liebevolle Versöhnung mit ihrem Mann Konrad. Doch dann wird sie von ihm brutal vergewaltigt. Was steckt hinter dieser Ehetragödie?
