Richterin Barbara Salesch
Folge 181: Noah in Not
43 Min.Ab 12
Fall 1: Der HipHop-Star Noah Camaro soll den jungen Fan Gideon sexuell bedrängt haben! Wurde er brutal zusammengeschlagen, als er sich gegen Noahs Sexattacke wehren wollte? / Fall 2: Christianes Leben ist zerstört. Seit einem Autounfall ist sie an den Rollstuhl gefesselt. Doch der Fahrer will seine Schuld nicht eingestehen, er beschuldigt seinen besten Freund.
