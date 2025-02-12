Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Rettung in letzter Minute

SAT.1Staffel 2Folge 183
Rettung in letzter Minute

Rettung in letzter MinuteJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 183: Rettung in letzter Minute

43 Min.Ab 12

Fall 1: Der kleine Lars hat einen bösartigen Gehirntumor. Es geht um Leben und Tod. Doch warum verweigert ausgerechnet seine Mutter die lebensrettende Operation? / Fall 2: Ein Bruch zuviel. In der Wohnung des Ex-Sträflings Patrick Preuß wird ein wertvoller Ring aus der Beute eines Juwelenraubs gefunden. Ist er der Dieb oder ein Intrigenopfer?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

