Richterin Barbara Salesch
Folge 186: Das Schmerzensgeld
43 Min.Ab 12
Fall 1: Sein Junggesellenabschied auf der Reeperbahn wird für Gerrit zum Albtraum. Er soll die Domina Michaela geschlagen und ausgeraubt haben. / Fall 2: Albtraum im OP. Nach einer Routineoperation ist Andrea plötzlich schwanger, obwohl sie seit Monaten keinen Sex mehr hatte. Wurde die junge Frau tatsächlich in Vollnarkose vergewaltigt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick