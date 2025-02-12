Richterin Barbara Salesch
Folge 193: Die brutale Jungfrau
43 Min.Ab 12
Fall 1: Tödlich getroffen sackt Laura Witt zusammen - vom eigenen Mann erschossen, der sie für einen Einbrecher hielt. Doch war es wirklich ein tragischer Irrtum? / Fall 2: Die brutale Jungfrau. Erst ein harmloses Aufklärungsgespräch und dann eine brutale Vergewaltigung. Fiel die männliche Jungfrau Christoph tatsächlich über die Studentin Viola her, als ihr Freund aus dem Haus war?
