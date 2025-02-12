Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Geplatzte Träume

SAT.1Staffel 2Folge 198
Geplatzte Träume

Geplatzte TräumeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 198: Geplatzte Träume

43 Min.Ab 12

Fall 1: Der Fotograf Jost versprach Sandra eine Karriere als Model. Doch außer einem Fototermin in einem Hinterhof, der sie 7.000 Mark kostete, blieb es beim Traum. Ist sie einem Betrüger aufgesessen? / Fall 2: Primaballerina. Bei der Generalprobe stürzt Primaballerina Melanie schwer. Warum hat sie ihr Tanzpartner nicht rechtzeitig aufgefangen? War es ein Racheakt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen