Richterin Barbara Salesch
Folge 231: Leidensweg eines Babys
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der kleine Roland erleidet durch einen Erstickungsanfall einen schweren Hirnschaden. Seine Mutter Verena Leitner wird verdächtigt, ihren Sohn misshandelt zu haben ... 2. Fall: Lutz schlägt einen Arbeitskollegen seiner Freundin nieder, als dieser ihr an die Schulter fasst. War es wirklich eine Sexattacke oder ist Isabels Freund krankhaft eifersüchtig?
