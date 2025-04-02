Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Pornoproduzent

SAT.1Staffel 3Folge 250
Der Pornoproduzent

Richterin Barbara Salesch

Folge 250: Der Pornoproduzent

43 Min.Ab 12

1. Fall: Max sucht Darstellerinnen für seinen Pornofilm. Bei einem Casting muss Jennifer mit einem Hauptdarsteller Sex für ein Probevideo machen und dafür auch noch zahlen. Seitdem hat sie von dem Produzenten allerdings nichts mehr gehört. 2. Fall: Auf Herz und Nieren. Andreas droht seiner Frau Marlies mit Scheidung, wenn sie ihm nicht eine Niere spendet. Nach der Operation verlässt er sie allerdings und zieht zu seiner Geliebten.

