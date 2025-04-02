Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 251
Folge 251: Aids nach der Blutspende

43 Min.Ab 12

1. Fall: Nach einem brutalen Schlag auf den Hinterkopf bricht der Student Marcel Scheel auf offener Straße zusammen. Warum hat Tanja Mahler diesen heimtückischen Angriff begangen? 2. Fall: Hilfe für einen Mörder. Ralf sitzt im Knast, weil er seine Frau ermordet hat. Hat seine Mutter Elfi versucht, eine Säge ins Gefängnis zu schmuggeln, damit ihr geliebter Sohn ausbrechen kann?

SAT.1
