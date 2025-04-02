Richterin Barbara Salesch
Folge 252: Die Kaffeefahrt
43 Min.Ab 12
1. Fall: Schläge statt Schnäppchen. Hat der Verkäufer Michael Meizner bei einer Kaffeefahrt Hans Brockes mit einem Elektroschocker verletzt, nur weil er sich über die Produkte beschwerte? 2. Fall: Kaltes Mutterherz. Ein neugeborenes Baby findet Lehrerin Renate Giesbrecht auf den Stufen der Schule. War es der verzweifelte Hilfeschrei ihrer ehemaligen Schülerin Melanie oder die Tat einer eiskalten Frau?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick