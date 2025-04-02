Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kaffeefahrt

SAT.1Staffel 3Folge 252
Folge 252: Die Kaffeefahrt

43 Min.Ab 12

1. Fall: Schläge statt Schnäppchen. Hat der Verkäufer Michael Meizner bei einer Kaffeefahrt Hans Brockes mit einem Elektroschocker verletzt, nur weil er sich über die Produkte beschwerte? 2. Fall: Kaltes Mutterherz. Ein neugeborenes Baby findet Lehrerin Renate Giesbrecht auf den Stufen der Schule. War es der verzweifelte Hilfeschrei ihrer ehemaligen Schülerin Melanie oder die Tat einer eiskalten Frau?

