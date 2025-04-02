Richterin Barbara Salesch
Folge 272: Das blutige Zeichen
44 Min.Ab 12
Fall 1: Bei einer Teufelsanbetung sollen Satanisten Marion Müller blutige Zeichen in den Rücken geritzt haben. Doch plötzlich kann sich das junge Mädchen an nichts mehr erinnern - hat sie Angst? Fall 2: Die behütete Tochter. Ulrike liegt mit angebrochenem Unterarm vor dem Haus ihrer Schulfreundin Simone. Wurde sie von Simones Mutter mit voller Absicht die Treppe hinunter gestoßen?
