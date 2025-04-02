Richterin Barbara Salesch
Folge 281: Entmannt
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ohne Hoden wacht Michael aus der Narkose auf. Eigentlich hatte der Mechaniker nur Rückenschmerzen, als er zur Betriebsärztin Laura ging. Aber die soll ihn betäubt und kastriert haben. 2. Fall: Der Bettler. Als Bernd Vollmer in einem Café auf Roger Ude trifft, entbrennt ein handfester Streit. Warum warf Bernd voller Wut mit einem Bistrotisch nach Roger?
