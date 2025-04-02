Richterin Barbara Salesch
Folge 288: Traumziel Deutschland
44 Min.Ab 12
1. Fall: Herbert soll die schöne Russin Olga eingesperrt und zum Sex gezwungen haben. Hat er die junge Frau über eine Heiratsvermittlung gekauft und wie eine Sklavin gehalten? 2. Fall: Mit einem Teppichklopfer bewaffnet, überfällt der schmächtige Paul eine Tankstelle. Trotz des lächerlichen Anblicks ist der Kassierer Uwe vor Angst wie gelähmt und überlässt dem Räuber die Kasse.
