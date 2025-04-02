Richterin Barbara Salesch
Folge 291: Folgen einer Abtreibung
43 Min.Ab 12
1. Fall: Blutige Rache soll Heike Bremmer an Abtreibungsarzt Thilo Baumann verübt haben. Hat er ihre Freundin Martina zu einer medizinisch unnötigen Abtreibung gezwungen? 2. Fall: Für die Schwiegermutter. Wund und halb verdurstet ist die 74-jährige Hiltraud, als sie mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus kommt. Wurde die bettlägerige Frau von ihrer Schwiegertochter vernachlässigt?
