Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Folgen einer Abtreibung

SAT.1Staffel 3Folge 291
Folgen einer Abtreibung

Folgen einer AbtreibungJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 291: Folgen einer Abtreibung

43 Min.Ab 12

1. Fall: Blutige Rache soll Heike Bremmer an Abtreibungsarzt Thilo Baumann verübt haben. Hat er ihre Freundin Martina zu einer medizinisch unnötigen Abtreibung gezwungen? 2. Fall: Für die Schwiegermutter. Wund und halb verdurstet ist die 74-jährige Hiltraud, als sie mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus kommt. Wurde die bettlägerige Frau von ihrer Schwiegertochter vernachlässigt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen