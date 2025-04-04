Richterin Barbara Salesch
Folge 557: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Sören sitzt im Rollstuhl, weil ihm seine Kollegin Katja den Stuhl weggezogen hat, als er sich setzen wollte. War es ein misslungener Streich oder ein gezielter Anschlag? 2. Fall: Drei Tage wird Susanne Brohl von ihrem Noch-Ehemann Guido wie eine Gefangene gehalten. Wollte er seine Frau zwingen, zu ihm zurückzukehren?
