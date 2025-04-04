Richterin Barbara Salesch
Folge 568: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Gefangen im Wäschetrockner: Eingesperrt und völlig panisch kauert Hendrik Jobst in einem Wäschetrockner. War es nur eine Mutprobe unter Halbwüchsigen, die er fast mit dem Leben bezahlte? / Der letzte Kick: Mit einer Plastiktüte über dem Kopf wird Bürgermeister Lessinghaus bei einer Domina tot aufgefunden. Ist "Miss Monique" mit ihren Sexspielen zu weit gegangen?
