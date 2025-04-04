Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 570
Folge 570: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Brutale Kidnapper haben die geliebten Gartenzwerge von Dieter entführt. Sind wirklich Hans und Willi für das Martyrium der sieben Zwerge verantwortlich? Und: Joshua wird zusammengeschlagen, als er seine Jugendliebe Sandra wiedersieht. Welches Geheimnis wollte sie preisgeben, als ihr eifersüchtiger Freund Dominik die Fäuste sprechen ließ?

SAT.1
