Richterin Barbara Salesch
Folge 588: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mark verspricht Frank eine Reise zum Mars und lockt ihn in ein falsches Trainingscamp. Hier muss der Möchtegern-Astronaut für viel Geld eine qualvolle Schulung durchlaufen. 2. Fall: Lottogewinner Bertram Kuhr ist dem Tod nur knapp entronnen, als er mit seiner Luxusyacht vor Mallorca kentert. Ex-Freundin Carina soll seinen Hilferuf per Handy eiskalt ignoriert haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick