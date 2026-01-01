Richterin Barbara Salesch
Folge 596: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Elf Freunde sollt ihr sein: Der homosexuelle Fußballstar Ahmet wird mit Fotos erpresstn erpresst. War es wirklich sein Stürmerkollege Frank, der der Presse die anzüglichen Bilder zugespielt hat? Der Todgeweihte: Bruno soll seiner Vermieterin Gerda erfolgreich eine tödliche Krankheit vorgegaukelt haben, um billig an ein Zimmer zu kommen. Wie durch ein Wunder ist er kurz darauf geheilt.
