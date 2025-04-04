Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 596
44 Min.Ab 12

Elf Freunde sollt ihr sein: Der homosexuelle Fußballstar Ahmet wird mit Fotos erpresstn erpresst. War es wirklich sein Stürmerkollege Frank, der der Presse die anzüglichen Bilder zugespielt hat? Der Todgeweihte: Bruno soll seiner Vermieterin Gerda erfolgreich eine tödliche Krankheit vorgegaukelt haben, um billig an ein Zimmer zu kommen. Wie durch ein Wunder ist er kurz darauf geheilt.

