Richterin Barbara Salesch
Folge 625: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: In allerletzter Sekunde rettet sich die achtzehnjährige Anna vor Party-Grabscher Boris und sperrt ihn in die Besenkammer. Doch Boris beteuert seine Unschuld. Und: Völlig außer sich schlägt Doris Lenz die Wahrsagerin Kassandra Böhm in ihrer Wohnung nieder. Dabei hatte sie doch verzweifelt auf vorausschauende Hilfe gehofft!
