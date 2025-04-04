Richterin Barbara Salesch
Folge 626: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Beinahe wäre Ulrikes Haus abgebrannt. Angeblich wollte ihr eigener Bruder Karsten das Haus absichtlich in Flammen aufgehen lassen! Und: Fast 20.000 Euro hat Olaf bei sich, als ihn die Polizei stellt. Mit dem Banküberfall wenige Minuten zuvor will er aber nichts zu tun haben - er behauptet, dass er das Geld gefunden hat.
