Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 626
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 626: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Heute: Beinahe wäre Ulrikes Haus abgebrannt. Angeblich wollte ihr eigener Bruder Karsten das Haus absichtlich in Flammen aufgehen lassen! Und: Fast 20.000 Euro hat Olaf bei sich, als ihn die Polizei stellt. Mit dem Banküberfall wenige Minuten zuvor will er aber nichts zu tun haben - er behauptet, dass er das Geld gefunden hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen